Умерла советская чемпионка Олимпийских игр

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Печальную новость сообщила ее дочь Елена Гришина в своем Facebook. Спортсменка скончалась 24 августа, в пятницу.
Валентина Растворова стала чемпионкой на Олимпиаде в 1960 году в составе сборной СССР (командная рапира). Тогда же она завоевала титул вице-чемпионки в личном турнире.
Игры в Токио через четыре года также принесли ей медаль – Растворова получила серебро в командном первенстве.
Соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки выразили в Федерации фехтования России.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ксенофонтовны", – говорится в сообщении на официальном сайте.
Прощание с Растворовой состоится в понедельник, 27 августа.
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