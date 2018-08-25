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Умерла советская чемпионка Олимпийских игр

Рапиристке Валентине Растворовой было 85 лет

Печальную новость сообщила ее дочь Елена Гришина в своем Facebook. Спортсменка скончалась 24 августа, в пятницу.

Валентина Растворова стала чемпионкой на Олимпиаде в 1960 году в составе сборной СССР (командная рапира). Тогда же она завоевала титул вице-чемпионки в личном турнире.

Игры в Токио через четыре года также принесли ей медаль – Растворова получила серебро в командном первенстве.

Соболезнования родным и близким олимпийской чемпионки выразили в Федерации фехтования России.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валентины Ксенофонтовны", – говорится в сообщении на официальном сайте.

Прощание с Растворовой состоится в понедельник, 27 августа.

Виктория БАЛАЯН
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