Умер известный российский музыкант

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Композитор и мультиинструменталист ушел из жизни в пятницу, 24 августа, в Твери.
Печальное сообщение появилось на его странице ВКонтакте.
Локтев много лет проработал в тверском Театре юного зрителя. Кроме того, музыкант создал рок-группу "Интромир".
Дата и место прощания пока не названы.
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