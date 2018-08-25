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Умер известный российский музыкант

Сергею Локтеву был 61 год

Композитор и мультиинструменталист ушел из жизни в пятницу, 24 августа, в Твери.

Печальное сообщение появилось на его странице ВКонтакте.

Локтев много лет проработал в тверском Театре юного зрителя. Кроме того, музыкант создал рок-группу "Интромир".

Дата и место прощания пока не названы.

Виктория БАЛАЯН
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