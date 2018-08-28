Женщин Лимонова преследует злой рок

Все дамы сердца писателя либо умерли, либо были несчастны

Самый известный видеоблогер Юрий Дудь взял интервью у скандально известного литератора Эдуарда Лимонова.

В опубликованном на Youtube ролике Эдуард Вениаминович поделился своим мнением о присоединении Крыма, признался, что ему нравится русский народ, что он "вынес из тюрьмы чашу мудрости", и что "он все время счастлив".

Лимонова всю жизнь был окружен интересными женщинами. Его первой супругой стала Анна Рубинштейн, которая была старше его на 7 лет. Она покончила с собой в 1990 году. Второй женой писателя стала манекенщица и литератор Елена Щапова, Они обвенчались, а в потом вместе эмигрировали в США. Первым мужем Щаповой был художник и коллекционер Виктор Щапов. Елена стала прообразом главной героини книги скандально известной книги Лимонова "Это я, Эдичка". После расставания с писателем она вышла замуж за итальянского графа Джанфранко де Карли и переехала жить в Италию.

Третьей избранницей Лимонова стала моделью и певица Наталья Медведева. Эдуард и Наталья познакомились, поженились в 1983 году и прожили вместе более 10 лет. С 1995 года супруги уже не жили вместе, но официально так и не развелись. В феврале 2003 года Наталья умерла в Москве. Ходили слухи, что одна из самых интересных русских певиц приняла большую дозу героина, но возможно, она просто тихо скончалась во сне.

Четвертой гражданской женой писателя стала Елизавета Блезе, которая была моложе его на 30 лет. Супруги прожили вместе 3 года, а затем расстались. В 2011 году Лиза в возрасте 39 лет умерла, поговаривали, что из-за передозировки наркотиками.

С 1998 года у 55-летнего писателя был роман с юной Настей Лысогор, с которой они прожили 7 лет. Затем супругой Эдуарда Вениаминовича стала актриса Екатерина Волкова, которая родила Лимонову сына Богдана и дочь Александру. Пара рассталась, когда Екатерина ждала второго ребенка.

В конце интервью Лимонов признался Дудю, что больше всего он любит своих "мертвых женщин".







