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Дожали: Telegram будет передавать спецслужбам данные

Речь идет о пользователях, которых подозревают в терроризме

На основании решения суда популярный мессенджер предоставит властям IP-адреса и телефоны подозрительных граждан, рассказал адвокат Павел Чиков. 

Отмечается, что у Telegram обновилась политика конфиденциальности. Добавился пункт 8.3, где и прописаны новые правила. Случаев с подозрительными пользователями, чьи данные понадобились бы спецслужбам, еще не было. Но если такая ситуация возникнет, информацию отразят в полугодовом отчете и телеграм-канале Transparency Reports. Об этом сообщается на сайте Kod.ru.

Между тем в Роскомнадзоре заявили, что блокировка мессенджера прекратится только по решению ФСБ. Слова замглавы ведомства приводит ТАСС.

Виктория БАЛАЯН
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