Питание школьников в новом учебном году: курс на централизацию

Школы все чаще переходят на аутсорсинговое питание. Это отражается не только на качестве еды и меню учеников, но и на технической базе, позволяющей готовить блюда по самым современным стандартам

В новом учебном году школьники из Рязани будут есть больше свежих овощей, блюд из птицы и рыбы. Об этом сообщила пресс-служба городской думы. Также было отмечено, что меню для школ отныне станет более разнообразным и будет составляться не на десять дней, как раньше, а на две недели. Уже произошли изменения и на предприятиях оператора питания, который централизованно кормит учебные заведения города. Там летом отремонтировали несколько цехов – мясной цех эксплуатируется уже сейчас. По словам технологов, в рационе юных рязанцев появятся новые, более простые блюда, которые позволят оптимизировать время на приготовление еды.

В Тюмени руководство местного комбината школьного питания приняло решение поучаствовать в городском фестивале, который состоится 9 сентября. Горожане попробуют блюда, которыми оператор планирует кормить учеников школ весь грядущий учебный год. Пилотная презентация комбината уже состоялась в конце августа на гастрономической площадке "Школьная перемена". Желающие отведали биточки с кальмарами, маффины со свежими фруктами и разноцветные котлеты "Светофор", полюбившиеся детям.

По словам замдиректора департамента потребительского рынка администрации Тюмени Оксаны Речкиной, подобные мероприятия призваны повысить культуру питания населения, а также осуществить знакомство граждан с новыми технологиями приготовления блюд. И продукция московских "коллег" тюменского школьного комбината в презентации уже не нуждается.

На протяжении нескольких лет крупные коммерческие операторы питания под контролем надзорных органов успешно сотрудничают со всеми школами столицы. В рамках городской программы "Мой школьный ресторан" меню учеников стало куда более современным и молодежным: в рацион ввели пасту "Болоньезе", суп "Минестроне", фахитос, венские вафли, цитрусовый "Мохито" и много других адаптированных под стандарты школьного питания блюд и напитков. Впрочем, в дни каникул комбинаты также работали во всю мощь, обеспечивая трехразовым питанием пришкольные лагеря "Московской смены".

В настоящее время решение централизованно кормить учеников школ принимают все больше городов страны. Контроль за питанием при такой схеме получается осуществлять значительно лучше. К тому же аутсорсинг значительно сокращает расходы на питание благодаря оптовым закупкам у проверенных поставщиков. Кстати, в той же Москве комбинаты отдают предпочтение продукции местных фермерских хозяйств, поддерживая экономику региона и гарантируя свежесть продовольствия.