На Желтой ветке метро появились новые станции

На Калининско-Сонцевской линии столичной подземки заработали семь станций

Техническое подключение нового участка прошло вовремя и без каких либо проблем. Об этом рассказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин.

"Полностью завершены работы по техническому подключению всех инженерных и информационных систем нового участка Калининско-Солнцевской линии метро. Подключение прошло без каких-либо проблем, мы уложились в отведенное нам окно",– пояснил он.

Хуснуллин отметил, что движение поездов на участке от станции "Шелепиха" до станции "Раменки", который закрывали на время подключения, восстановили.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина особое внимание уделяется безопасности на транспортных объектах. Мы проверили все системы нового участка, они работают без сбоев. Семь новых станций радиальной ветки готовы к вводу. Сейчас идет оформление документов", – рассказал заместитель мэра.

Ранее, 21 июня столичный градоначальник Сергей Собянин провел технический пуск новых станций "желтой" ветки. Тогда по ней поезда сделали пробный заезд.

Новый участок Калининско-Солнцевской ветки протяженностью более 14 км состоит из станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Одновременный ввод сразу семи станций подземки состоится в Москве впервые с 30-х годов прошлого века.

