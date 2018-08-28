Обитатель моря сильно испугал людей

Недалеко от новозеландского города Веллингтона на берегу моря нашли огромного монстра. Им оказался кальмар, который был в два раза больше человека.

Очевидцы сфотографировались с ним и даже измерили линейкой. Оказалось, что его длина достигает 4,2 метра. При этом неизвестно, как гигантский кальмар оказался выброшенным из моря, так как ран на его теле нет, передает издание The New Zealand Herald.

Представители Министерства охраны природы отметили, что длина гигантских кальмаров может достигать 13 метров.