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Грузия и Украина обойдутся без загранпаспортов

Решение назвали важным шагом для усиления двусторонних отношений

Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе объявил 29 августа, что граждане Грузии и Украины смогут посещать обе страны без международных паспортов.

"Для нас важно найти новый потенциал для туризма, полностью реализовать географические преимущества Грузии. Мы приняли решение... чтобы граждане двух стран имели право посещать обе страны с электронным удостоверением личности", – приводит "Взгляд" слова главы правительства Грузии.

Он добавил, что такие же правила будут введены и для граждан других стран, но не уточнил каких. За первые 7 месяцев 2018 г. в Грузию съездили 94 тысячи украинцев.

Валентина МАЙОРОВА
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