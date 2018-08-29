Школьников защитят на дорогах

Путь детей от учебного заведения до дома сделают безопасным

Партпроект "Единой России" "Безопасные дороги" запустит в регионах акцию "Дорога к школе", в результате которой будут выявлены все опасные для детей участки дорог по пути к учебным заведениям и проверено наличие соответствующих дорожных указателей, разметки и пешеходных ограждений.

После окончания акции подготовят предложения, которые отправят органам государственной власти регионов России по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках дорог. Об этом рассказал федеральный координатор партпроекта "Безопасные дороги", заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.

Он отметил, что в рамках акции родителям школьников предложат пройти анкетирование, благодаря которому выяснят их мнение, как нужно повышать безопасность передвижения детей от дома до школы и обратно.

"Активисты проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков. Акция уже стала ежегодной", – сообщил он.

Бидонько подчеркнул, что ДТП на дорогах с участием школьников – огромная проблема в стране.



"Главной причиной почти всех несчастных случаев с детьми на дорогах является несоблюдение правил дорожного движения, а также отсутствие культуры поведения на дорогах. Это касается не только водителей, но и самих детей, которые не умеют вести себя на проезжей части и не могут ориентироваться в сложной обстановке. Важно начинать прививать эти знания с самого раннего детства, формировать дисциплинированность, а также проводить профилактическую разъяснительную работу среди водителей", – считает он.