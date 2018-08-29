В Новой Москве появятся еще четыре станции метро

Сокольническая линия расширится меньше, чем за год

В первые в истории Москвы, одновременно с автомобильной магистралью прокладывают и новые участки подземки сразу с четырьмя станциями. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во время открытия нового участка дороги между Киевским и Калужским шоссе.

Градоначальник отметил, что строительство участка Сокольнической линии от станции "Саларьево" до "Столбово" начали в этом году. "Надеюсь, что в начале следующего года она будет запущена. Таким образом, меньше чем за год мы построим новый участок с четырьмя станциями", – сказал он.

По его словам, на новом участке "красной" ветки столичной подземки строят сразу четыре станции:"Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Линия будет проходить в основном на земле и лишь местами в тоннелях.

Сдача в эксплуатацию дороги между двумя крупными вылетными магистралями – Киевским и Калужским шоссе – вместе с новым участком Сокольнической линии улучшит транспортную связь и сделает ее более доступной для жителей Новой Москвы и близлежащих поселений. Кроме того, благодаря новой дороге, значительно снизится нагрузка на юго-западную часть МКАД.