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В Питере позеленела вода

Фото: "ВКонтакте"
Вид Финского залива взволновал жителей Зеленогорска и посетителей музея-заповедника "Петергоф"

Они поместили фото воды странного цвета в соцсетях. И на снимках она действительно ярко-зеленая.

"Финский залив. Зеленая вода. Кто знает? Каждый год так?" – записано во "ВКонтакте". 

Причем подобное явление наблюдается не впервые. К примеру, в 2015 г. в ответ на сообщения обеспокоенных граждан в Комитете по природопользованию объяснили, что это связано с цветением сине-зеленых водорослей.

В реках Санкт-Петербурга и Ленинградской области вода также окрашивается в зеленый цвет, особенно в жару, отмечает FlashNord.  

Полина ДОРОЖКИНА
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