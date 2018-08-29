В Питере позеленела вода

Вид Финского залива взволновал жителей Зеленогорска и посетителей музея-заповедника "Петергоф"

Они поместили фото воды странного цвета в соцсетях. И на снимках она действительно ярко-зеленая.

"Финский залив. Зеленая вода. Кто знает? Каждый год так?" – записано во "ВКонтакте".



Причем подобное явление наблюдается не впервые. К примеру, в 2015 г. в ответ на сообщения обеспокоенных граждан в Комитете по природопользованию объяснили, что это связано с цветением сине-зеленых водорослей.

В реках Санкт-Петербурга и Ленинградской области вода также окрашивается в зеленый цвет, особенно в жару, отмечает FlashNord.