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Жители Алтанского наслега обнаружили в своих дворах множество неизвестных букашек. Они обратились в Амгинскую инспекцию охраны природы, где выяснили, что в регионе произошло редчайшее природное явление – "кориксидный дождь", сообщает пресс-служба Министерства экологии региона.
Инспекторы направили образцы на исследование в якутский Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, где подтвердили, что насекомые – это клопы-гребляки.
Ученые отметили, что подобные явления происходили в регионе в 1917-1920 гг., когда "множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя", говорится в сообщении.
Такой же случай произошел в селе Амга в конце лета 1994 г., когда местные жители видели тучи кориксид неподалеку от поселка.
"Как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности", – подчеркнули в институте.
"Это все запад, наслал на нас проклятие", – с сарказмом отреагировали пользователи соцсетей на природное явление, сравнив его с "майданом незалежности".
Гребляки (Corixidae) – это насекомые из отряда
полужесткокрылых. Они бывают растительноядные и хищники, в длину достигают от
1,5 до 15 миллиметров. К семейству относятся около 550 видов.
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