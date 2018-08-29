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"Это все Запад": Якутию атаковали клопы

Фото: GLOBAL LOOK press/Hans Lang
Полчища насекомых образовали настоящий ливень

Жители Алтанского наслега обнаружили в своих дворах множество неизвестных букашек. Они обратились в Амгинскую инспекцию охраны природы, где выяснили, что в регионе произошло редчайшее природное явление – "кориксидный дождь", сообщает пресс-служба Министерства экологии региона.

Инспекторы направили образцы на исследование в якутский Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, где подтвердили, что насекомые – это клопы-гребляки.

Ученые отметили, что подобные явления происходили в регионе в 1917-1920 гг., когда "множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя", говорится в сообщении.

Такой же случай произошел в селе Амга в конце лета 1994 г., когда местные жители видели тучи кориксид неподалеку от поселка.

"Как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности", – подчеркнули в институте.

"Это все запад, наслал на нас проклятие", – с сарказмом отреагировали пользователи соцсетей на природное явление, сравнив его с "майданом незалежности".﻿

Гребляки (Corixidae) – это насекомые из отряда полужесткокрылых. Они бывают растительноядные и хищники, в длину достигают от 1,5 до 15 миллиметров. К семейству относятся около 550 видов. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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