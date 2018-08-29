Умерла известная космонавт-испытатель

Татьяна Кузнецова скончалась на 78-м году жизни

Подполковник ВВС в отставке Татьяна Кузнецова ушла из жизни 28 августа. Ей было 77 лет, сообщает пресс-служба ЦПК.

Соболезнования родным и близким Кузнецовой выразило не только руководство Центра подготовки космонавтов, но и летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка.

"Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе", – говорится в сообщении.

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, которая вместе с Кузнецовой проходила подготовку в 1-м отряде Центра подготовки космонавтов, отметила, что "она была жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь любому".

"Я потеряла хорошего друга", – добавила она, пишет ТАСС.