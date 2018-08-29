В Петербурге умер балетмейстер Манохин

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В Санкт-Петербурге на 78 году жизни скончался балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин.
Об этом сообщает агентство ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье.
В качестве актера-танцовщика он сыграл в таких известных картинах, как "Цирк зажигает огни", "Бархатный сезон", в разных ролях выступил в "Бенефисе Ларисы Голубкиной".
Наибольшую известность балетмейстер приобрел в СССР, поставив танцы в кинолентах киностудии имени Горького, "Ленфильма", "Мосфильма". В его фильмографии "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким, "Пеппи Длинныйчулок" с Михаилом Боярским, "Волшебный фонарь", "Мама" и "Рецепт ее молодости" с Людмилой Гурченко, а также "Принцесса цирка", "Чародеи".
В 1990-х годах Манохин работал в Испании, Израиле и Италии.
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