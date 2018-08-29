Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Петербурге умер балетмейстер Манохин

Актер ставил танцы для известных советских музыкальных фильмов

В Санкт-Петербурге на 78 году жизни скончался балетмейстер, танцовщик и педагог Валентин Манохин.

Об этом сообщает агентство ФАН со ссылкой на источник, близкий к семье.

В качестве актера-танцовщика он сыграл в таких известных картинах, как "Цирк зажигает огни", "Бархатный сезон", в разных ролях выступил в "Бенефисе Ларисы Голубкиной".

Наибольшую известность балетмейстер приобрел в СССР, поставив танцы в кинолентах киностудии имени Горького, "Ленфильма", "Мосфильма". В его фильмографии "Опасные гастроли" с Владимиром Высоцким, "Пеппи Длинныйчулок" с Михаилом Боярским, "Волшебный фонарь", "Мама" и "Рецепт ее молодости" с Людмилой Гурченко, а также "Принцесса цирка", "Чародеи".

В 1990-х годах Манохин работал в Испании, Израиле и Италии.


Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль поднимается со дна

Курс валюты позитивно отреагировал на выступление президента о пенсиях

Россияне попали в крупную аварию в Турции

Туристы возвращались домой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей