Смена сезонов получится плавной

Приятная солнечная погода ожидается в столице и Подмосковье в первые дни сентября. Изнуряющая жара последних дней августа спадет, воздух прогреется до +26°C.

"Сегодня у нас ожидаются дожди, от небольших до умеренных, они начнутся вечером и продолжатся предстоящей ночью. Но в последующие дни и в выходные установится влияние антициклона, и погода будет хорошая, комфортная, без осадков", – рассказала РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По прогнозу Гидрометцентра, 30 августа в столице будет +25 ... +27°С, завтра, 31 августа, температура воздуха станет чуть более комфортной: +22 ... +24°С, местами пройдут дожди. В субботу, 1 сентября, ожидается до +24 ... +26°С, в воскресенье до +27°С, без осадков.

В четверг, 30 августа, из-за дождей с грозами в городе объявлен "желтый" уровень погодной опасности, напоминает НСН. Порывы ветра могут достигать 17 м/секунду. Метеорологи уже предупредили, что в конце лета в столице может выпасть пятая часть месячной нормы осадков, отмечает телеканал "360".

