В России раздавили все помидоры с Украины

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Крупная партия томатов, прибывших из этой страны, полностью уничтожена в Себеже Псковской области, сообщила пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. И то, что ее пытались ввезти из Белоруссии, не помогло.
Груз задержали в пункте карантина растений "Долосцы-1". Когда его осмотрели, оказалось, "что в автомашине находятся 204 коробки с томатами, из них на 170 коробках выявлено отсутствие маркировки, а на одной из коробок обнаружена маркировка, согласно которой страна происхождения продукции – Украина", – отметили в ведомстве.
Между тем груз следовал в сопровождении белорусского фитосанитарного сертификата, "оформленного на подкарантинную продукцию весом 2,1 тонны". А на самом деле "вес продукции составил 4,177 тонны", – уточнили в региональном управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Все до единого помидоры уничтожены, как того требует законодательство РФ. Они раздавлены на полигоне твердых бытовых отходов. А против представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении, передает FlashNord.
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