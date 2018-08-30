Грибы убивают россиян

Невнимательные грибники становятся жертвами отравлений

Наступил новый сезон, и тысячи любителей "тихой охоты" устремились на поиски лесных подарков, от отравления которыми каждый год гибнет множество людей, сказал главный токсиколог Минздрава РФ Юрий Николаевич Остапенко.

По его словам, точную цифру отравившихся не знает никто, так как в официальную статистику попадают лишь те, кто умер в стационаре.

"В нашей стране такие отравления, в основном ядовитыми грибами, случаются каждый год. Московский регион в этом плане относительно благополучный, а вот в средней полосе России (особенно в Курской, Липецкой, Воронежской областях) такие случаи нередки", – рассказал он изданию "Московский комсомолец".

Медик заметил, что по степени тяжести грибные отравления занимают одно из первых мест. Особенно страшна бледная поганка, употребление в пищу которой грозит практически неминуемой смертью. Второй по токсичности гриб – всем известный красавец-мухомор.

Однако есть и другие дары леса, которые грозят если не смертью, то длительной болезнью со множеством неприятных последствий. В их числе: сатанинский и желчный гриб, которые весьма похожи на белый, ложная лисичка и строчок.

По словам Остапенко, при малейшем подозрении на отравление необходимо обратиться к врачу, так как зачастую симптомы похожи на инфаркт и инсульт. Даже если пострадавший смог самостоятельно добиться улучшения своего состояния, ему не следует бросать все на самотек. Врачи считают, что из-за постепенного влияния яда на печень больному может стать хуже.

Токсиколог предупредил о том, что не следует слишком много есть и хороших грибов. "Грибы не такая уж легкая пища для пищеварительного тракта человека, как принято считать. Эти дары леса надо как можно мельче нарезать, хорошо проваривать и пережевывать, чтобы организму было легче их усваивать", – подчеркнул он.