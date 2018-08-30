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В Турции случился снежный апокалипсис

Фото: GLOBAL LOOK press/Altan Gocher
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Жители турецкой провинции Карс стали свидетелями необычного буйства стихии. На регион обрушился внезапный и сильный снегопад. Об этом сообщил Merkez TV.

Шоссе Карс – Кагызман, ведущее на курорты, оказалось перекрыто снежными массами. На несколько часов температура воздуха опустилась до +7°C.

Причиной аномального явления стал мощный грозовой фронт, пронесшийся над провинцией.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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