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Жители турецкой провинции Карс стали свидетелями необычного буйства стихии. На регион обрушился внезапный и сильный снегопад. Об этом сообщил Merkez TV.
Шоссе Карс – Кагызман, ведущее на курорты, оказалось перекрыто снежными массами. На несколько часов температура воздуха опустилась до +7°C.
Причиной аномального явления стал мощный грозовой фронт, пронесшийся над провинцией.
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