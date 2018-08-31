В Подмосковье ограничат продажу спиртного

Водкой и кое-чем еще в магазинах региона станут торговать меньше

Это продлится несколько дней. А причина проста: в Московской области в субботу, 1 сентября, и понедельник, 3 сентября, пройдет День знаний.

Кроме того, перед началом школьных линеек все помещения, где будут проходить праздничные мероприятия, проверят на безопасность, рассказала полковник полиции, заместитель начальника Управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Наталья Лободенковая.

"Кинологи обойдут все образовательные учреждения и прилегающие территории, а также обследуют подсобные помещения", – добавила она.

А до начала праздника в регионе проведут инструктажи с сотрудниками частных охранных предприятий, вахтерами, сторожами и педагогами. Особое внимание уделят организации в школах пропускного режима.

За каждым образовательным учреждением закрепят участковых уполномоченных полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних и оперуполномоченных уголовного розыска.

На охране порядка и безопасности будут задействованы больше 4 тысяч полицейских, около 1 тысячи 350 сотрудников ЧОПов, 73 казака и 30 представителей других общественных организаций.

Кроме того, 1 и 3 сентября в Подмосковье будут сформированы мобильные экипированные резервы при дежурных частях территориальных органов внутренних дел и резерв начальника ГУ МВД из 50 сотрудников полка полиции по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".