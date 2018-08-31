Она до последнего не понимала, что с ней произошло

Принцесса Диана погибла в страшной аварии 31 августа 1997 года. Французский спасатель Ксавье Гурмелон первым прибыл на место ДТП в туннель у моста Альма.

По его словам, Диана Спенсер не могла понять, что с ней случилось.

"Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?" – цитирует Гурмелона агентство Sputnik.

Спасатель отметил, что на теле принцессы не было следов крови и каких-либо серьезных увечий.

Напомним, что автомобиль, в котором ехала принцесса, на огромной скорости врезался в стену туннеля. От удара водитель, а также бизнесмен Аль-Файед погибли на месте. Диану Спенсер доставили в больницу, однако через 2 часа она умерла.