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Принцесса Диана погибла в страшной аварии 31 августа 1997 года. Французский спасатель Ксавье Гурмелон первым прибыл на место ДТП в туннель у моста Альма.
По его словам, Диана Спенсер не могла понять, что с ней случилось.
"Я держал ее за руку, просил сохранять спокойствие и не шевелиться. Я сказал ей, что мы здесь, чтобы помочь. Она ответила: "Боже мой, что случилось?" – цитирует Гурмелона агентство Sputnik.
Спасатель отметил, что на теле принцессы не было следов крови и каких-либо серьезных увечий.
Напомним, что автомобиль, в котором ехала принцесса, на огромной скорости врезался в стену туннеля. От удара водитель, а также бизнесмен Аль-Файед погибли на месте. Диану Спенсер доставили в больницу, однако через 2 часа она умерла.
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