Российские вузы стали лучшими

Опубликован рейтинг учебных заведений

Список победителей среди исследовательских университетов Евразии возглавил МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщил британский журнал Times Higher Education.

В тройку лидеров вошли еще два российских вуза: Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет.

"В Евразии русский институт занимает первое место в регионе по обучению, научно-исследовательской деятельности и международных перспектив", – пишет издание.

Также в рейтинг попали Санкт-Петербургский государственный университет, который занял 11-е место. На 15-й строчке оказался Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Политехнический университет (26-еместо), отмечает FlashNord.