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Убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Покушение перечеркнуло шаги России, которые предпринимались для прекращения войны на востоке Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей.

Он подчеркнул, что это преступление также перечеркнуло все шаги, которые предпринимает Россия и мировое сообщество для прекращения военного конфликта на Украине.

"Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", – цитирует его ТАСС.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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