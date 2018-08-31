Убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что убийство главы ДНР Александра Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей.
Он подчеркнул, что это преступление также перечеркнуло все шаги, которые предпринимает Россия и мировое сообщество для прекращения военного конфликта на Украине.
"Убийство главы ДНР обнуляет смысл минских договоренностей. Это беспредел, который обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет предпринимают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", – цитирует его ТАСС.
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