Володин поздравил с Днем знаний

Он отметил вклад учителей в нравственное развитие детей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех школьников их родителей и учителей с Днем знаний.

Он подчеркнул, что 1 сентября является особенным днем.

"Для кого‑то – это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями", - сказал Володин.

По его словам, родители в этот день могут вспомнить свои школьные годы и порадоваться за своих детей.

Кроме того, Володин отметил вклад учителей в развитие нравственных качеств у молодого поколения, а также помощь в раскрытие талантов и обучение чему-то новому.

"От души желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!", – добавил председатель Госдумы.