Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин поздравил с Днем знаний

Фото: GLOBAL LOOK press/State Duma of Russian Federation
Он отметил вклад учителей в нравственное развитие детей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех школьников их родителей и учителей с Днем знаний.

Он подчеркнул, что 1 сентября является особенным днем.

"Для кого‑то – это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями", - сказал Володин.

По его словам, родители в этот день могут вспомнить свои школьные годы и порадоваться за своих детей.

Кроме того, Володин отметил вклад учителей в развитие нравственных качеств у молодого поколения, а также помощь в раскрытие талантов и обучение чему-то новому.

"От души желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!", – добавил председатель Госдумы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Киев возбудился на российский флот и запасы золота

Украинские националисты составили реестр, чего бы отобрать у России

Российские спортсмены взбунтовались против наших футболистов

Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей