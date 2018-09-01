Володин поздравил с Днем знаний

Здоровье
- Названа главная опасность диеты
- Отпуск спасет от ранней смерти
- Шашлыки оказались опасны для здоровья
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил всех школьников их родителей и учителей с Днем знаний.
Он подчеркнул, что 1 сентября является особенным днем.
"Для кого‑то – это долгожданный, после летних каникул, день встречи с друзьями и любимыми учителями, первый день нового учебного года, богатого знаниями и событиями", - сказал Володин.
По его словам, родители в этот день могут вспомнить свои школьные годы и порадоваться за своих детей.
Кроме того, Володин отметил вклад учителей в развитие нравственных качеств у молодого поколения, а также помощь в раскрытие талантов и обучение чему-то новому.
"От души желаю вам успехов в учебе, здоровья и благополучия, и пусть сбудутся ваши мечты!", – добавил председатель Госдумы.
Украинские националисты составили реестр, чего бы отобрать у России
Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта