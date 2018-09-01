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Известный музыкант помахал украинским флагом со сцены

За несколько дней до этого он выступал в Москве

Солист американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс во время исполнения песни на концерте в Киеве поднял украинский флаг.

Отмечается, что во время исполнения он был полуголым и стоял с флагом до конца композиции, передает РЕН ТВ.

При этом 29 августа Дэн дал концерт в Москве на стадионе "Лужники".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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