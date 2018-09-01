Володин предложил провести выездное заседание Совета Госдумы в МГЮА

Парламентарии смогут познакомиться с наработками Центра мониторинга правоприменения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил провести в сентябре выездное заседание Совета Госдумы в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА).

По его словам, парламентарии смогут познакомиться с наработками созданного на базе этого вуза Центра мониторинга правоприменения и обсудить повышение качества законодательной работы.

"Было бы правильно в начале работы Госдумы в рамках осенней сессии провести выездное заседание Совета Госдумы с участием всех комитетов и политических фракций с тем, чтобы вы презентовали свои наработки", – добавил Володин.

При этом студенты университета представили предложения касающиеся необходимости проведения оценки текстов законопроектов после второго чтения на предмет их соответствия первоначальной концепции.

Вячеслав Володин отметил, что системный мониторинг правоприменения законов необходим и на региональном уровне.

"Вы создали то, что во многом поможет решать вопросы пробелов в законодательстве или убирать барьеры, которые возникают на пути реализации законов", – подчеркнул он.