В России выпал снег

Природа пошалила и вместо осени прислала в один из регионов нашей страны зиму

В ночь на понедельник, 3 сентября, на головы жителей севера Кемеровской области посыпались белые мухи и ледяные горошины. Об этом стало известно из соцсетей.

"Сегодня град в Киселевске, а вчера на трассе Кемерово – Белово выпал первый снег", – сообщает mreporter_kemerovo. А под надписью помещено фото.

Публикация от КЕМЕРОВО 💥 (@mreporter_kemerovo) 2 Сен 2018 в 10:01 PDT

Опубликованы и кадры, показывающие настоящую снежную бурю. Один из автомобилистов снял дорогу из Кемерово в Новокузнецк. Она мгновенно превратилась в каток. Машины движутся медленно, так как никто еще не менял летнюю резину на зимнюю, передает "Пятый канал".

Крупный град и снег вызваны резким перепадом температур, пояснили региональные метеорологи. Это довольно редкое явление, в частности, в прошлом году на горнолыжном курорте Шерегеш снег выпал в конце сентября.

А на действующих в регионе метеостанциях, рассказали синоптики, осадков не наблюдалось.