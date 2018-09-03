Скончалась замдиректора театра "Современник"

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Печальная новость появилась на сайте театра.
Постникова болела в последнее время, отмечается в сообщении. Но это не мешало ей заниматься делами "Соврем нника".
"Он был не просто ее домом. Лидия Владимировна, Ляля, Лялечка была одной из тех, кто этот дом построил", – говорится на сайте. Сотрудники театра выразили глубокие соболезнования родным и близким Постниковой.
В театре она работала много лет. Пришла в 1962 г., а заместителем директора "Современника" стала через семь лет, в 1969-м.
Прощание состоится в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Акулово 5 сентября. Время пока не уточняется.
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