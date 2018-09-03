"Единая Россия" проводит конкурс среди детских театров

Участники представят постановки по произведениям русских классиков в рамках школьной программы

Театральное "соревнование" пройдет в рамках партийного проекта ЕР "Культура малой Родины". О конкурсе рассказала координатор, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Ольга Казакова.

Направление "Театры – детям" запустили лишь год назад, но за этот небольшой отрезок времени проект значительно продвинулся, отметил она. Для комфортной работы театрам создают все условия – новые формы поддержки улучшают качество постановок. Кроме того, в 2018 г. заметно увеличилось финансирование – до миллиарда рублей.

Между тем одна из главных целей проекта – не только совершенствование материально-технического обеспечения учреждений, но и популяризация самой важной функции театра – просветительской, воспитательной, подчеркнула Казакова.

"Это, собственно говоря, то, с чем чаще всего обращаются жители глубинки, наших регионов", – сказала она.

Произведения классиков, особенно в исполнении профессионалов, интересно и качественно поставленные, всегда привлекают множество зрителей, отметил Председатель общественного совета партпроекта "Культура малой Родины" Сергей Безруков. При этом театральные постановки для детей должны не только развлекать, но и нести смысловую нагрузку. Не стоит забывать и о национальных писателях, заявил Безруков.

На конкурс уже подали 151 заявку. Среди участников – претенденты из 11 республик, одного автономного округа, шести краев и 22 областей. В лонг-листе – учреждения Санкт-Петербурга, Саратова, Тулы, Тюмени и других городов.

Победителей назовут на первом международном большом детском фестивале. Он пройдет в Москве с 18 ноября по 4 декабря. Лучшие театры получат денежные призы – эти средства можно использовать для новых спектаклей, отметил Безруков.

Такой конкурс поможет большому числу зрителей глубже освоить школьную программу, подчеркнула Казакова.

Партийный проект "Единой России" "Культура малой Родины" поддерживает учреждения культуры в регионах страны. Это сельские и районные дома культуры, кукольные и детские театры, а также театры малых городов, которым уделяется особое внимание. На поддержку последних выделили 670 млн руб. из федерального бюджета в прошлом году.

В проекте активно участвуют местные жители, которые контролируют работы в рамках проекта и высказывают свое мнение.