Макрон устал быть президентом

Француз пожаловался детям на сложную работу главы государства

Президентство – это не привилегия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший колледж Жюля Ренара во французском городе Лавал. Встретившись с шестиклассниками в начале учебного года, он рассказал школьникам от том, что быть президентом совсем не легко и от этого устаешь.

Он подчеркнул, что носить это звание не значит находиться в привилегированном положении, так как оно дается народом на выборах.

"Привилегия – это что-то, что тебе предоставляется", – заверил он, отметив, что французы живут по демократическим принципам, а преимуществ, данных государственной должностью, в стране нет, пишет Le Figaro. "Бывают дни, когда это кажется привилегией, а бывает и наоборот. Бывают легкие дни, а бывают и сложные", – добавил он.

Воздав должное профессии "учитель", Макрон подчеркнул, что быть президентом – это честь, но не профессия.

"Президент – это тот, кого выбрали, это мандат. Здесь необходимы навыки, как и в любой профессии, но нельзя точно сказать, что это профессия", – сказал глава Франции.

Желая немного разрядить обстановку, французский лидер представил ученикам собственный психологический портрет.

Так, его любимый вид спорта – это футбол, а необходимая вещь – книга. Есть он предпочитает фрикасе из телятины. А если бы он был животным, то предпочел бы стать собакой, которые у него всегда, по его словам, были.