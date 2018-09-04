Как лучше всего консервировать помидоры

Простые рецепты заготовок сможет освоить каждый

Осень – традиционное время для того, чтобы со вкусом подготовиться к долгой суровой зиме. Приятно съесть вьюжным холодным вечером ароматные помидорчики, которые были заботливо закатаны в банку своими руками. Консервирование помидоров – не такая уж хитрая наука, справиться может каждый.

Очень простой рецепт – помидоры, нарезанные половинками. Лучше всего взять сливовидные томаты, отобрав не перезревшие плоды. На трехлитровую банку понадобится 1,5 кг помидоров, укроп, петрушка, лавровый лист, чеснок, перец горошком, лук, растительное масло 2 ст. ложки, 4-6 столовых ложек 9%-го уксуса. Для рассола нужно будет взять 6 столовых ложек сахара, 2 столовых ложки соли и 5 стаканов воды (объем стакана – 250 миллилитров).

Томаты вымыть, разрезать на 2 части, банки и крышки простерилизовать. На дно каждой банки выложить петрушку, укроп, разрезанный на полукольца лук, лавровый лист и 5-7 горошин черного перца. Положить в банки помидоры. Для маринада вскипятить воду, в которую добавлены сахар и соль, потом дать остыть до комнатной температуры. Залить остывшим маринадом томаты, накрыть крышками и поставить стерилизоваться на 7 минут. Закатать банки крышками, повернуть вверх дном и остудить.

Можно добавить к помидорам болгарский перец. Для этого рецепта понадобятся 1,5-1,7 кг томатов, один болгарский перец, 2 головки репчатого лука, 5-6 веточек петрушки, 100 г сахара, 50 г соли, 50 мл 9%-го уксуса, 5-6 горошин черного перца (количество продуктов рассчитано на трехлитровую банку).

Лук нарезать на 4-6 кусочков, у сладкого перца удалить семена и тоже порезать на 4-5 частей. Положить на дно лук, веточки петрушки и горошины перца. Аккуратно выложить томаты в банку, равномерно распределив между ними полоски сладкого перца. Залить банки кипятком, накрыть крышками, оставить на 20 минут, после чего слить воду в кастрюлю, добавить соль, сахар, довести до кипения. После того как рассол закипит, добавить уксус и снять с плиты, залить помидоры рассолом, банки закатать крышками и перевернуть вверх дном – пока не остынут полностью.

Еще один традиционный вариант – маринованные помидоры и огурцы, они прекрасно сочетаются и подойдут к любимым напиткам. На трехлитровую банку нужно взять поровну томатов и огурцов, 1,5 л воды, 4 столовых ложки сахара, 2 столовые ложки соли, 25 мл 9%-го уксуса, 1 лист хрена, 1 зонтик укропа, 2 лавровых листа, 3 горошины черного перца и 3 зубчика чеснока. Вымытые помидоры в месте основания проколоть зубочисткой, огурцы залить водой и оставить на полчаса, затем обрезать кончики. На дно каждой простерилизованной банки положить лист хрена, черный перец горошком, зонтик укропа, лавровые листья. Затем аккуратно добавить огурцы с помидорами и чеснок. Банки залить кипятком, накрыть крышками, оставить постоять полчаса. Слить воду, вскипятить рассол, добавить сахар, соль и уксус. Банки с овощами залить рассолом, закатать крышками. Перевернуть заготовки вверх дном, закутать и дать полностью остыть, сообщается на сайте ogorodlegko.ru.