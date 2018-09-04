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Умер известный российский актер

Он скончался на гастролях

Артист Николай Шадрин, служивший в труппе Курского драматического театра, умер 3 сентября во Владикавказе.

О его смерти сообщила "Вконтакте" группа "Курские театралы". "Не заслуженный, не народный, но любимый народом актер. Человек, про которого так и писали – с большой буквы", – написали поклонники артиста.

Шадрин был не только хорошим актером, но и известным литератором, книги которого переводились на европейские языки.

Валентина МАЙОРОВА
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