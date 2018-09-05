Новый Чернобыль: умер первый работник Фукусимы

Японцы забили тревогу

Авария на АЭС Фукусима унесла жизнь одного из сотрудников. Также, как и после Чернобыля, от радиации в Японии начали гибнуть работники станции. Впервые с момента катастрофы в 2011 году в стране объявили о гибели человека от облучения, пишет Reuters.

Ссылаясь на министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, агентство сообщило, что погибшему было больше 50 лет. Он скончался от рака легких, который был диагностирован ему в 2016 году. Мужчина работал на разных АЭС, в том числе на Фукусиме, где после аварии побывал дважды.

Отмечается, что его семья получит компенсацию от властей.

После аварии онкологические заболевания были выявлены еще у трех работников помимо умершего. Однако он скончался первым.

Также сразу после катастрофы погибли еще трое сотрудников станции. Но причиной их смерти была не радиация.

Сразу после инцидента свои дома вынуждены были покинуть больше 160 тысяч человек, среди которых очень возросла смертность. Тем не менее власти Японии отрицали влияние радиации на беженцев, объясняя жертвы психическими травмами и отсутствием медицинской помощи во время хаоса эвакуации.

Землетрясение магнитудой 9,1 произошло в стране 11 марта 2011 года. Оно вызвало цунами и привело к аварии на атомной станции. Тогда от последствий стихийного бедствия в Японии погибли 18 тысяч человек.