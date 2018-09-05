У Моны Лизы обнаружили болезнь

Загадку самой известной картины в мире разгадали

Ученые из Гарвардского университета и университета Санта-Барбары в Калифорнии пришли к выводу, что у Джоконды были серьезные проблемы со здоровьем.

Слишком высокий лоб, тонкие сухие волосы, отсутствие бровей, желтоватый оттенок кожи, липома (жировик) на правой руке – все это, по мнению медиков, указывает на серьезные проблемы с щитовидной железой. Свои выводы ученые опубликовали на портале Mayo Clinic Proceedings.

Эксперты также предположили, что у Моны Лизы мог быть зоб. Авторы исследования омтечают, что питание в Италии того времени было преимущественно вегетарианским, что приводило к дефициту йода в организме, отсюда и возможные неполадки в эндокринной системе.

Впрочем, возможно, Лиза Герардини – так звали модель Леонардо – была совершенно здоровой. Известно, что в Средние века и в эпоху Ренессанса женщины выбривали волосы на лбу и полностью выщипывали брови – считалось, что так они выглядят более утонченно. Так что Джоконда могла быть просто модной дамой и ничем не болеть. В пользу этого свидетельствует и тот факт, что она дожила до 63 лет – приличный срок по тем временам.

Желтоватый же цвет лица самой знаменитой женщины в мире можно объяснить тем, что лак на картине со временем изменил цвет под воздействием света. Не так давно из запасников мадридского музея Прадо извлекли копию "Джоконды", которая была написана одновременно с оригиналом одним из учеников гения, сообщает радио "Свобода". Из-за того, что полотно не выставлялось, краски на нем не выцвели, и у прекрасной Моны Лизы – нежный румянец на щеках вместо желтушного налета.