Умер актер из "Терминатора"

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Американский писатель, актер и общественный деятель ушел из жизни в 63 года, сообщает BNO.NEWS
Он стал героем десятков сериалов и фильмов. Среди его киноработ – "Терминатор 3", "Все мои дети", "Больница общего профиля".
Лофорд – представитель династии Кеннеди. Он был племянником бывшего президента США. Его мать – светская львица Патриция Кеннеди. Отец – актер Питер Лоуфорд.
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