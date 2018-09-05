Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер актер из "Терминатора"

Причина смерти Кристофера Лофорда неизвестна

Американский писатель, актер и общественный деятель ушел из жизни в 63 года, сообщает BNO.NEWS 

Он стал героем десятков сериалов и фильмов. Среди его киноработ – "Терминатор 3", "Все мои дети", "Больница общего профиля".

Лофорд – представитель династии Кеннеди. Он был племянником бывшего президента США. Его мать – светская львица Патриция Кеннеди. Отец – актер Питер Лоуфорд.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Американцы подняли доллар специально

Американцы используют умышленные колебания курса, чтобы наказать неугодные страны

На Украине "оживили" Захарченко

Международные наблюдатели не видели тела погибшего главы ДНР

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей