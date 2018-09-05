Умер актер из "Терминатора"

Причина смерти Кристофера Лофорда неизвестна

Американский писатель, актер и общественный деятель ушел из жизни в 63 года, сообщает BNO.NEWS

Он стал героем десятков сериалов и фильмов. Среди его киноработ – "Терминатор 3", "Все мои дети", "Больница общего профиля".

Лофорд – представитель династии Кеннеди. Он был племянником бывшего президента США. Его мать – светская львица Патриция Кеннеди. Отец – актер Питер Лоуфорд.