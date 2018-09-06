Володин предложил создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения в Саратове

Главной задачей центра будет выявление проблемных мест законов и подзаконных актов регионального уровня

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время встречи с губернатором Саратовской области Валерем Радаевым, ректором СГЮА Сергеем Сурововым, директором Института законотворчества, Председателем Общественной палаты региона Александром Ландо, предложил на базе Института законотворчества СГЮА создать региональный Центр по мониторингу законопроектной деятельности и правоприменения "с задачей мониторить законотворческую деятельность Саратовской области и ее правоприменение, с тем, чтобы можно было получать обратную связь – как работают законы и подзаконные акты регионального уровня".



Председатель Государственной Думы отметил, что, "выявляя таким образом проблемные места этих законов, можно будет выходить на их совершенствование с тем, чтобы они становились более эффективными, а значит – делали жизнь людей лучше".

По его мнению, если бы реализацией такой задачи занялся Институт законотворчества, "это было бы хорошей темой и для студентов, и для преподавателей, и для региональной власти как исполнительной, так и законодательной".



"Этот опыт позволит вам получить знания, за которые вас завтра будут ценить, потому что вы будете погружены в региональное законодательство", – сказал он.

"При этом эту работу можно вести с юридическим университетом Кутафина, который уже сейчас системно работает в этом направлении, мониторя и анализируя федеральное законодательство. Их подходы и наработки помогли бы вам развернуть эту работу быстрее и качественнее. Можно будет учесть нюансы, требующие совершенствования", – добавил Председатель ГД.



Напомним, что в сентябре 1998 года Вячеслав Володин, занимавший должность вице-губернатора Саратовской области, выступил с инициативой образования самостоятельного института, который бы помимо подготовки специалистов в области нормотворческой работы занимался научно-экспертной деятельностью законопроектов. Инициатива была успешно реализована в феврале 1999 года. Тогда между Правительством Саратовской области, Саратовской областной думой и Саратовской государственной академией права было заключено соглашение об образовании Института законотворчества.