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Россиянам грозит природный апокалипсис

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov
Жителей страны предупредили о крупных авариях и серьезных эпидемиях

В ближайшие годы изменения климата окажут катастрофическое воздействие на нашу жизнь. Минприроды предупредило, что россиян ждут не только голод, вызванный отсутствием урожая, наводнения и эпидемии, но и техногенные катастрофы. Такие прогнозы содержатся в проекте ежегодного доклада ведомства "Об охране окружающей среды".

Специалисты отметили, что в России климат становится более жарким быстрее, чем в остальных регионах планеты. Так, за период с 1976 по 2017 г. каждое десятилетие среднегодовые температуры росли в среднем на 0,45°C. В мире же этот показатель составил всего 0,18°C.

Экономический рост и увеличение населения вызвал беспрецедентный рост выбросов парниковых газов. В Минприроды подчеркнули, что именно антропогенные воздействия с вероятностью более 95% стали главной причиной потепления, пишет "КоммерсантЪ", в распоряжении которого оказался проект доклада.

В ведомстве перечислили угрозы, с которыми россиянам придется столкнуться уже в ближайшее время. Среди них засуха и пересыхание рек в Сибири и южных регионах, которые грозят нехваткой питьевой воды и неурожаями. Жителей страны будет косить смерть от тепловых ударов и кишечных инфекций. Увеличится и численность насекомых-вредителей, которые уничтожат леса.

Таяние же вечной мерзлоты приведет к разрушению мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.

Из-за "усиления разрушающего воздействия температурно-влажностных деформаций" Россию ждет разрушение зданий и автомагистралей. А железным дорогам повышение температуры угрожает деформацией рельсов и, следовательно, ростом количества аварий.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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