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Украинцы показали главное достижение страны

Фото: "Утро"
Размах поражает

Министерство иностранных дел Украины поделилось снимком огромного 119-килограммового арбуза, который вырастили в Херсонской области.

Фото было размещено на страничке МИД в Facebook, однако затем было удалено. Впрочем, пользователи Сети сохранили пост ведомства у себя.

"Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области", – похвастались в министерстве. Видимо, ведомству нечем больше гордиться, в ход пошли бахчевые.

Ранее портал "Страна.ua" сообщил, что в Киев наконец-то прибыли арбузы, которые в конце августа отправились туда на баржах из Херсона.

Валентина МАЙОРОВА
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