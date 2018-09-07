"Цветочный джем" подарит праздник москвичам

На днях столица отметит свой 871-й день рождения

В ближайшие выходные, 8 и 9 сентября, во всех районах города пройдут интересные мероприятия. На площадках фестиваля “Цветочный джем” гости смогут полюбоваться уникальными авторскими садами и ландшафтными композициями, созданными в рамках международного конкурса. Также посетителей ждут мастер-классы, экскурсии, выставки, концерты, спектакли и спортивные программы на открытом воздухе. А чтобы вы точно не пропустили ничего интересного, мы собрали для вас самые яркие события праздничных дней.

Тверская площадь: цветочный рынок и цветочный бал

В течение всего дня 8 сентября на Тверской площади будет проходить яркое флористическое шоу. Здесь можно будет полюбоваться лучшими цветами редких отечественных и зарубежных сортов, понаблюдать за работой ведущих флористов и узнать все секреты составления не только красивых, но и долговечных цветочных букетов и композиций. За день флористы создадут более ста авторских композиций, которые по окончании рынка будут переданы подопечным благотворительных фондов – людям, которые нечасто получают цветы и для которых это станет настоящим праздником.

В воскресенье, 9 сентября, с 11:00 до 21:00 более 40 профессиональных танцоров и артистов в "цветочных" костюмах будут заняты на грандиозном Цветочном балу на Тверской площади. Гости площадки смогут научиться самым разным танцам: от вальса до рок-н-ролла, от танго до свинга.

Специально приглашенный флорист будет изготавливать для всех желающих цветочные аксессуары, которыми можно будет украсить платье, костюм или прическу. А вечером, в качестве завершающего пункта программы, всех ждут танцы под зажигательное "Пролетарское танго".

Тверская улица: спектакли и балетные постановки

В этом году все московские городские уличные фестивали объединены театральной темой, и фестиваль "Цветочный джем" не стал исключением. И 8-го, и 9 сентября на площадках в центре и округах столицы гостей ждут инклюзивные постановки, оригинальные уличные шоу от российских и зарубежных театров и множество других зрелищных событий! В программе на Тверской примут участие проект "Золотая маска" в городе", Международный фестиваль-школа современного искусства "Территория", продюсерский центр Андриса Лиепы и "Имперский русский балет" .

Молодые театральные коллективы в рамках фестиваля "Территория" 8 сентября покажут постановки, посвященные жизни Москвы и ее жителей. К примеру, спектакль "Смертельный номер" от театральной лаборатории из Калининграда “Акт.Опус” специально ко Дню города. Он рассказывает о том, как девушка Ева, далекая от любых цирковых историй, поддаётся на уговоры хитрого предпринимателя, зазывающего её в цирк и предлагающего золотые горы в случае, если она сможет стать настоящей артисткой. Непростой выбор, шаг до исполнения мечты – это и есть смертельный номер Евы.

В рамках программы фестиваля "Территория" 9 сентября мастерская Руслана Маликова из Воронежа покажет музыкально-театральную инсталляцию "Москва в движении". Это своего рода исследование того, как с течением времени менялся город, его жители и гости, способы передвижения и общая атмосфера – от музыки до одежды. Зрители вместе с актерами погрузятся в разные эпохи: 1940-е, 1960-е, 1980-е, 1990-е, наши дни.

В этом им поможет аутентичная одежда, предоставленная московским художником и коллекционером Александром Петлюрой. Музыкант Саба Лагадзе и актриса Ксения Орлова, лауреат премии "Золотой маска", исполнят во время спектакля знаковые песни разных эпох – зрители увидят не просто перформанс, но и мобильную выставку исторического костюма в музыкальном сопровождении.

В программе проекта "Золотая маска" в городе" – серия инклюзивных представлений и уличных спектаклей.

Не пропустите перформанс "Диалоги человека" от коллективов "Кру"” и РОО СТР “Круг”, которые существует уже 30 лет и все это время его участники помогают детям и молодежи с ограниченными физическими возможностями проявить себя творчески. В центре внимания – диалог человека и его чувств.

Вечную тему любви поднимут неслышащие актеры из театра “Недослов”. А Упсала-цирк – центр нового цирка, который объединяет в себе социальные, культурные и образовательные проекты для детей и взрослых покажет спектакль о счастье под названием “Племянник”. В сюжете кроется одна главная мысль: на самом деле мир всегда вращается вокруг нас, если мы только позволим себе принимать его таким, какой он есть.

Кроме того,"“Золотая маска" в городе" порадует гостей праздника уличными шоу зарубежных коллективов.

Одним из хедлайнеров праздничной программы станет французская театральная компания Remue Ménage (Ремю Менаж), уже больше 15 лет создающая уличные постановки на стыке разных видов искусства: цирка, танца и музыки. Испанский коллектив Giant Dolls представит шоу гигантских кукол – их рост три метра.

Немецкий театр "Enchanted Garden" погрузит зрителей в атмосферу удивительного зачарованного сада, наполненного воздушными цветами и красочными бабочками. Уличный перформанс французского коллектива "White World" распахнет двери в белоснежный мир сказочных персонажей и воздушных танцев. В представлении участвуют, в том числе, и актёры на ходулях. А на представлении театра "Flowers Parade" можно будет очутиться на настоящем балу королевских цветов.

Гостей площадок на Тверской улице 8 и 9 сентября ждет 22 показа балетных спектаклей от пяти театров. К примеру, "Имперский русский балет" порадует ценителей постановками "Шопенианы" и "Шехерезады". А продюсерский центр Андриса Лиепы "А.Л. Продакшн" представит хореографические шедевры легендарных "Русских сезонов" Сергея Павловича Дягилева, открывших новую страницу в истории не только русского, но и мирового балета: не пропустите дуэт из балета "Жар-Птица" Игоря Стравинского, па-де-де из "Спящей красавицы" Петра Ильича Чайковского и другие зрелищные выступления!

Лужники и Манежная площадь: яркие уличные шоу

Увидеть яркие шоу 8 и 9 сентября можно будет также и на праздничных площадках в Лужниках и на Манежной площади. Там пройдет праздничная программа театрального фестиваля имени Чехова: 54 показа самых невероятных уличных спектаклей и шоу от девяти театров из восьми стран – России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня.

Театр "Фура дель Бауш" ("La Fura dels Baus") из Испании удивит представлениями с участием двух строительных кранов-“драконов”, десятиметровой фигуры, также управляемой c помощью подъемного крана, и, конечно же, невероятно талантливых артистов, выполняющих акробатические номера на высоте до 70 метров.

На высоте во всех смыслах этого слова окажутся и барабанщики французского коллектива "Транс-Экспресс" ("Transe Express"): используя подъемный кран, они также взлетят на 70 м над Манежной площадью, при этом продолжая виртуозно исполнять мелодии.

Артисты Тайваньского "Театра Ю" ("U Theatre") в спектакле "Меч мудрости" соединят техники медитации и китайской гимнастики тайчи, впечатляющую хореографию и игру на ударных инструментах. А коллектив "Модерн тэйбл" из Южной Кореи использует язык современного танца чтобы рассказать о проблемах современного общества в философском спектакле "Люди из стали".

Ну а 20 "танцующих муз" из одноименного французского оркестра порадуют зрелищным и динамичным исполнением хитов в самых разных музыкальных стилях – от джаза до рэпа.

Тверской бульвар и Новый Арбат: театрализованные шествия

Семьям с детьми наверняка понравится театрализованная праздничная программа на Тверском бульваре: 8 и 9 сентября там пройдут удивительные парады гигантских насекомых и необыкновенные приключения в мире растений-великанов. Гости смогут встретиться (и даже познакомиться!) с четырехметровыми жуками, двухметровыми бабочками и ожившими цветами, под которыми, как под зонтом, могут укрыться несколько человек.

Ну, а на Новом Арбате, где помимо “Цветочного джема” проходит и книжный фестиваль “Букинист”, гостей будут встречать любимые литературные герои: Элли со Страшилой, которые зашли на Новый Арбат по пути в Изумрудный город, барон Мюнгхаузен, Шерлок Холмс, Пушкин с Онегиным, Ленским и сестрами Лариными, Кот Ученый (со златой цепью и книгой сказок), дед Мазай с зайцами, Муму, Садко и другие. Они будут общаться 8 и 9 сентября с посетителями площадок, обсуждать книги, фотографироваться со всеми желающими и несколько раз в день устраивать театрализованное шествие с музыкой и танцами.

Площадь Революции, Охотный ряд и Тверская улица: праздничные концерты

На улице Охотный ряд 8 сентября телеканал "Москва 24" представит музыкально-историческое шоу "Времена города". Со сцены прозвучат знаковые песни, ставшие душой той или иной эпохи. Слушая их, гости праздника побывают в Москве купеческой, Москве Цветаевой, Ахматовой, Булгакова и Блока; Москве из советских мультфильмов, ну а современная Москва предстанет перед ними во всем своем великолепии.

В удивительное музыкальное путешествие приглашают потрясающие коллективы: Диана Арбенина и "Ночные Снайперы" – в 21:00, инди-группа Therr Maitz – в 20:00, "Несчастный случай" – в 19:00, "Моя Мишель" – в 18:00, Петр Налич – в 17:00, Алексей Айги и ансамбль "4'33" – в 16:00, "Песни нашего кино" – в 14:00, развеселый струнный квинтет "Бонквинтон" – в 13:00 и "Большой Брасс Бэнд" – в 12:00! Кроме того, всех зрителей ждут интерактивные розыгрыши, викторины и конкурсы.

На сцене 1 (напротив Глинищевского переулка) 8 сентября на свои выступления приглашают "Певцов-Оркестръ" (в 18:30), Гоша Куценко и группа "ГК" (в 19:15), Emin (в 19:15). Завершит программу дня шоу "Песни" канала ТНТ (в 21:00).

На сцене в Охотном ряду 9 сентября музыкальный подарок в честь Дня города преподнесет гостям фестиваля телеканал "Рен ТВ". На той же сцене выступят всеми любимые музыканты: группа "Манго-Манго" в 11:45, группа "Конец фильма" – в 12:30, коллектив "Запрещенные барабанщики" – в 13:15, "Бахыт Компот" в 14:00, Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банкъ" – в 14:30, группа "Город 312" – в 15:15, Найк Борзов – в 16:00 и группа "Приключения Электроников" – в 17:10.

В этот же день, на сцене 1 (напротив Глинищевского переулка) не пропустите концерты Инны Маликовой и группы "Новые самоцветы", группы "Ундервуд" и коллектива "Братья Грим".

А на площади Революции отпразднуем день рождения столицы со специальной музыкальной программой "Я люблю тебя, Москва!". Хедлайнерами концерта, который начнется в 12:00 станут Стас Пьеха, Юлия Савичева, Юлия Волкова, а вести его будут известные телеведущие Тимур Соловьев и Ольга Ушакова.

Тверская улица и ВДНХ: спортивные и танцевальные шоу

На Тверской звезды шоу "Танцы" на ТНТ и профессиональные танцоры и хореографы, участники танцевального движения PROТАНЦЫ, порадуют выступлениями и проведут мастер-классы для всех желающих. В программе – такие танцевальные направления, как popping, vogue (стиль танца основанный на "подиумной" походке и модельных позах), hip-hop, степ, сontemporary и многие другие. Приглашаем потанцевать как взрослых, так и детей.

Поблизости, на специально установленном подиуме, гости праздника смогут освоить азы йоги в гамаках (одновременно заниматься смогут 10 человек, продолжительность занятия от 15 м до получаса), а также попробовать себя в хатха-йоге (запланированы занятия для детей, хатха-йога для начинающих, парная и семейная хатха-йога).

И наконец, необычное спортивное развлечение – слэклайн! Это мастерство хождения по канату, освоить которое и почувствовать себя артистом цирка сможет каждый̆ желающий. Балансировать на канате научат профессионалы, которые помимо мастер-классов устроят и показательные выступления.

На улицах Моховая и Охотный ряд для москвичей и туристов приготовили удивительный сюрприз. Впервые в столице на общегородском празднике можно будет увидеть зрелищное шоу в мотошаре. Это большая сфера, внутри которой на высокой скорости ездят профессиональные мотоциклисты.

Здесь же пройдет невероятное "Летающее шоу". На площадке установят снаряд под названием "воздушная трапеция" – горизонтальную металлическую перекладину, закреплённую на длинных вертикальных тросах. Профессиональные спортсмены-акробаты покажут на нем завораживающие трюки и проведут мастер-классы – незабываемое ощущение полета гарантировано каждому участнику!

На площадке появится впечатляющий спортивный снаряд – "биг эйр" с трамплином для прыжков на ВМХ, маунтин-байках и самокатах. По этим зрелищным дисциплинам пройдут соревнования и показательные выступления среди профессионалов и любителей.

Для любителей скейтбординга установят "боул" – конструкцию в виде открытого бассейна-чаши. Здесь запланированы сеансы свободного катания и показательные выступления опытных скейтбордистов. Ну а самокатчики всех уровней подготовки найдут на площадке конструкции для прыжков, где смогут прокатиться, посмотреть шоу и соревнования!

В "Школе скейтбординга" на ВДНХ вас ждет ряд интереснейших встреч! В субботу, 8 сентября, в 14:00 выступят Денис Мархасин и Паша Сорокин – легенды российского скейтбординга и одни из первых скейтеров СССР. Как развивался этот вид спорта в нашей стране, узнаете из первых рук.

А каково быть девушкой-скейтером, расскажет сразу после них Катя Шенгелия, прорайдер и участница международных соревнований. В воскресенье, 9 сентября, все желающие смогут послушать и пообщаться с одним из самых известных в мире российских сноубордистов – Денисом Леонтьевым. Тема его лекции говорит сама за себя: "Городской сноубординг – ночь, улица, фонарь, перила. Что будет в новом сноуборд-фильме "Спорт"?"​

Подробности о празднике и расписание событий смотрите на официальном сайте https://moscowseasons.com/ru/festival/flower-jam-2018.

