Крым смыло страшным ливнем

Полуостров едва не затопило, а к Феодосии приблизились сразу два смерча

Стихийное бедствие накрыло накануне, 6 августа, российский полуостров. Дождь обрушился на города и поселки прибрежного Крыма. Затопленные улицы и здания, вырванные с корнем деревья привели в ужас жителей и гостей курорта.

А феодосийцев и вовсе перепугали столбы сразу двух смерчей, наползающие с моря на город.

Пользователи соцсетей выложили фантастические кадры разгула стихии.

Многие комментаторы сначала не поверили в реальность снимков. Они задавались вопросом: "Не фотошоп ли это?"

Однако крымчане, бывшие непосредственными участниками происходящего, быстро развеяли их подозрения.

"Мы забежали в кафе от ливня <…> и смерч оттуда не был виден. Хватало внутреннего антуража, когда кресло под тобой плывет, бежишь на верхний этаж по лестнице, а оттуда сверху льет. Вода прибывала очень быстро, мощным потоком", – цитирует одну из них RG.RU.

Другой добавил: "ребята это все реально было вчера <…> Это реально было страшно. А какой был звук это ваще жесть".

"А машины уплыли в море. Улицы и первые этажи затопило в первые полчаса стихии", – рассказала одна из жительниц города.

Свидетели сообщали, что страшный ливень обрушился не только на Феодосию, но и на другие регионы. "Не далеко от Евпатории тоже такая стихия была. Очень страшно было! Видимо, по всему Крыму такое пронеслось", – написала одна из комментаторов.

А из Ялты прислали видео, на котором несущаяся по узким улочкам вода сбивала с ног прохожих.

Не обошлось и без ядовитых высказываний жителей Незалежной. "Крым же ваш", – иронично комментировали они. "Что, перехотели уже (возвращать Крым Украине)? Так же ж хотели Крым отвоевать", – отвечали им крымчане.