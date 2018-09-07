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Спецслужбы Незалежной тайно работают с экстрасенсами

Фото: GLOBAL LOOK press/Ovsyannikova Yulia
Напарники разведчиков читают мысли на расстоянии

Бабки-гадалки пользуются спросом у сотрудников особой структуры. Наличие хрустального шара приветствуется.  

Украинские спецслужбы охотно привлекают к работе людей, которые могут читать мысли на расстоянии, видят преступников сквозь стены и обладают другими экстрасенсорными способностями. Несмотря на особый дар, напарники служащих СБУ – не волшебники.

Когда обыватели совместную работу называют магией, и те, и другие обижаются. О скелетах в шкафу Службы безопасности Украины рассказал ее бывший председатель Валентин Наливайченко.

"Специалисты, которые владеют определенными умениями. Но они не могут манипулировать. Могут только считывать, и то если мы знаем, кто интересующий нас человек. Они могут "нарисовать портрет", дать определенные характеристики по террористу – например, надо его брать сегодня, дабы избежать теракта, или можно подождать до завтра", – признался экс-глава СБУ в интервью порталу "Страна.ua".

Также он "слил" информацию о том, что многие видные политические деятели Украины и их жены – завсегдатаи магических салонов. Они "в очередях стоят" к ведьмам и шаманам.

"Но в основном ходят они к шарлатанам. Жены часто ходят. Спрашивают, в какой день лучше открыть офшор", – заключил Наливайченко, добавив, что сам не поддерживает эти походы. Лучше, полагает он, ходить в храм. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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