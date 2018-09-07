Спецслужбы Незалежной тайно работают с экстрасенсами
Бабки-гадалки пользуются спросом у сотрудников особой структуры. Наличие хрустального шара приветствуется.
Украинские спецслужбы охотно привлекают к работе людей, которые могут читать мысли на расстоянии, видят преступников сквозь стены и обладают другими экстрасенсорными способностями. Несмотря на особый дар, напарники служащих СБУ – не волшебники.
Когда обыватели совместную работу называют магией, и те, и другие обижаются. О скелетах в шкафу Службы безопасности Украины рассказал ее бывший председатель Валентин Наливайченко.
"Специалисты, которые владеют определенными умениями. Но они не могут манипулировать. Могут только считывать, и то если мы знаем, кто интересующий нас человек. Они могут "нарисовать портрет", дать определенные характеристики по террористу – например, надо его брать сегодня, дабы избежать теракта, или можно подождать до завтра", – признался экс-глава СБУ в интервью порталу "Страна.ua".
Также он "слил" информацию о том, что многие видные политические деятели Украины и их жены – завсегдатаи магических салонов. Они "в очередях стоят" к ведьмам и шаманам.
"Но в основном ходят они к шарлатанам. Жены часто ходят. Спрашивают, в какой день лучше открыть офшор", – заключил Наливайченко, добавив, что сам не поддерживает эти походы. Лучше, полагает он, ходить в храм.
Меркель встала на сторону России в Сирии
Политик поддержала действия Москвы в САР, несмотря на противоположную позицию США
Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы испугались рыбачить на Азове
- Вакарчук выведет Порошенко в президенты
- Украина отдаст Донбасс России
НЛО
- Пришельцы нападут на Землю с Луны
- Пришельцы создадут из людей лекарства
- Разлетались: инопланетяне зачастили в США
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина