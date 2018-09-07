Послание оставили плотники почти 40 лет назад

Если бы не ремонт в челябинском роддоме, потомки так и не узнали бы, как жилось при Брежневе. Записку, датированную годом, когда страна запускала Олимпийского мишку, с правдивым рассказом о тех "голодных" временах оставили плотники в бутылке, как и принято рабочему классу, из-под водки.

Свое послание они сочинили 16 октября. В нем говорится, что их зарплата на тот момент составляла порядка 200 рублей в месяц.

"С продуктами вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу: неграм Камбоджии, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить не очень легко. В мире неспокойно. Войны, войны", – сказано в письме из прошлого.

Повествование заканчивается просьбой разыскать составителей. С полной версией можно ознакомиться в соцсети "VKontakte", где она вызвал бурное обсуждение. Некоторые пользователи усомнились в правдивости написанного, поскольку бутылка из-под горячительного показалась им хорошо сохранившейся, учитывая, что с той поры прошли долгие 38 лет.

Пролила свет на истинность находки акушерка Наталья Цветкова, которая лично присутствовала, когда строители наткнулись на бутылку.

"Рабочие снимали дверные косяки и сверху обнаружили нишу. В ней и лежала эта бутылка с письмом, закрытая выструганной деревянной пробкой. Она была обернута в клочок пожелтевшей газеты", – рассказала Цветкова "Комсомольской правде".

Скептики продолжили настаивать на своем. А ряд "комментаторов" отметили схожесть тех лет с нашим временем. Один из пользователей подчеркнул символичность емкости, в которое уложено послание периода правления Брежнева.

"Как символично, что записка в бутылке из-под водки. Да еще такой, которую уже не выпускают — качественной. Спасибо плотникам. Интересно было окунуться в этот кусочек прошлого, где свои проблемы и заботы", – подметил участник группы "Челябинск online".