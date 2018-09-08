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Создатель "Новичка" смертельно болен

Фото: GLOBAL LOOK press/facebook.com/ vil.mirzayanov
Ученому поставили неутешительный диагноз, однако он не сдается

Выдающий себя за разработчика "Новичка" Вил Мирзаянов сообщил о своей смертельной болезни. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, врачи нашли у него рак простаты последней стадии.

"Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение весьма чувствительное. Приходится терпеть", – отметил Мирзаянов.

При этом он подчеркнул, что не собирается сдаваться и продолжит лечение. Кроме того, Вил обвинил постоянного представителя России в ООН Василия Небензи в том, что его слова о "Новичке" не соответствуют действительности.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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