Сдуло ветром: раскрыта причина аварии с самолетом в Сочи

Экипаж не был готов к погодному явлению

Расследование жесткой посадки самолета Boeing 737-800 в Сочи завершилось. Источник рассказал о причинах аварии.

По его словам, внезапный порыв ветра вытолкнул лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы. При этом записи бортовых самописцев зафиксировали резкое увеличение скорости самолета, не связанные с действиями экипажа, передает газета "Коммерсант".

Специалисты утверждают, что скорость ветра достигала 20 метров в секунду. По этой причине самолет приземлился в середине ВПП.

Напомним, 1 сентября самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке выкатился за пределы ВПП. В результате загорелся двигатель, а стойки шасси и крылья были сломаны. Травмы получили 18 человек, включая троих детей.