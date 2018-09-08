Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сдуло ветром: раскрыта причина аварии с самолетом в Сочи

Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin PoolLeonid Faerberg
Экипаж не был готов к погодному явлению

Расследование жесткой посадки самолета Boeing 737-800 в Сочи завершилось. Источник рассказал о причинах аварии.

По его словам, внезапный порыв ветра вытолкнул лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы. При этом записи бортовых самописцев зафиксировали резкое увеличение скорости самолета, не связанные с действиями экипажа, передает газета "Коммерсант".

Специалисты утверждают, что скорость ветра достигала 20 метров в секунду. По этой причине самолет приземлился в середине ВПП.

Напомним, 1 сентября самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке выкатился за пределы ВПП. В результате загорелся двигатель, а стойки шасси и крылья были сломаны. Травмы получили 18 человек, включая троих детей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Скрипалей отравили 37 раз

Британцы все отследили

Россия больше не нужна: украинцы нашли газовый запас в стране

Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей