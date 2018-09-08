Сдуло ветром: раскрыта причина аварии с самолетом в Сочи

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Расследование жесткой посадки самолета Boeing 737-800 в Сочи завершилось. Источник рассказал о причинах аварии.
По его словам, внезапный порыв ветра вытолкнул лайнер за пределы взлетно-посадочной полосы. При этом записи бортовых самописцев зафиксировали резкое увеличение скорости самолета, не связанные с действиями экипажа, передает газета "Коммерсант".
Специалисты утверждают, что скорость ветра достигала 20 метров в секунду. По этой причине самолет приземлился в середине ВПП.
Напомним, 1 сентября самолет, летевший из Москвы в Сочи, при посадке выкатился за пределы ВПП. В результате загорелся двигатель, а стойки шасси и крылья были сломаны. Травмы получили 18 человек, включая троих детей.
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