В России исчезнет поваренная соль

Однако переживать не стоит, так как популярный продукт всего лишь сменит имя

В 2019 г. соль перестанет называться "поваренной" и станет "пищевой", так как в сентябре вступил в силу новый ГОСТ на этот продукт.

"Согласно ГОСТу, вместо не совсем корректного наименования "поваренная", применяемого по традиции для всех видов соли, теперь в России, как и во всех странах мира, на упаковке будет написано "Соль пищевая", – рассказал изданию "Известия" исполнительный директор ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков.

Он добавил, что термин "поваренная" искажает смысл названия продукта, так как стадию солеварения походит лишь выварочная соль, к остальным видам пищевой соли это определение относиться не может.



Новый дизайн упаковок популярной пищевой добавки уже подготовлен, при этом производители уверяют, что цены на нее не вырастут.

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что не одобряет изменения привычного всем названия. "Возможно, есть какой-то глубокий смысл в замене поваренной на пищевую, но мне он не понятен совершенно. Мы привыкли к поваренной соли, мы знаем, что мы ее на стол ставим", – подчеркнул Шелищ. Он удивлен тому, что авторы стандарта и Росстандарт, утвердивший его, вообще пошли на это.

