Исследования велись в лаборатории Грузии

Нашлись документы, свидетельствующие о том, что биологи военно-медицинской группы Соединенных Штатов и частные подрядчики испытывали людей на "прочность". В качестве подопытных выступали жители Грузии.

Секретные материалы попали в руки бывшему министру госбезопасности страны Игорю Гиоргадзе. По его словам, изучена лишь небольшая часть документа, который состоит из нескольких тысяч страниц.

Однако уже понятно, что специалисты Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара использовали грузин для своих опытов.

"Целый ряд таких экспериментов окончился летальным исходом для моих соотечественников", – заявил Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве, передает ТАСС.

Бывший глава грузинских спецслужб уточнил, что в его распоряжении имеются доказательства смерти от гепатита С в декабре 2015 г. 30 пациентов Лаборатории Лугара. Хотя в Грузии наблюдалась положительная динамика борьбы с данным заболеванием.

"Причем 24 человека из 30 по документам значатся умершими за один день. Данные за апрель и август 2016 года: в апреле умирают 30 человек, в августе – 13 человек. Вызывает недоумение, что в графе "причина смерти" значится запись: "Неизвестно". Никаких расследований по поводу причин их смерти не проводилось", – возмутился экс-министр, добавив, что имен и фамилий подопытных назвать не может, поскольку в отчетах использовались лишь номера.

Впрочем, по мнению Гиоргадзе, при желании по имеющимся датам рождения и смерти можно установить ф.и.о. лечившихся в лаборатории США, также известен их пол.