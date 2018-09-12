Умер российский художник

О его смерти сообщили друзья

В возрасте 64 лет в Италии скончался художник-иллюстратор и писатель Владимир Радунский.

"Как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом, кто переписывался с ним, кто его слышал, видел, читал", – написал на своей страничке в Facebook поэт Лев Рубинштейн.

Радунский родился на Урале в 1954 г., в 1982-м уехал из СССР. Широкую известность получили его иллюстрации к детским книгам Даниила Хармса, Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Марка Твена. Радунский – автор нескольких книг.