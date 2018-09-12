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Умер известный священник

Наместник Псково-Печерской обители скончался на 64-м году жизни

Архимандрит Тихон (Секретарев), который долгие годы руководил Псково-Печерским монастырем, ушел из жизни после длительной болезни, сообщается на сайте московского Сретенского монастыря.

"На 64-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни отошел ко Господу архимандрит Тихон (Секретарев), долгие годы несший послушание наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря", – говорится в сообщении.

Отпевание состоится в Михайловском соборе Свято-Успенского монастыря 14 сентября.

С 1995 г. архимандрит Тихон был наместником обители. В связи с его болезнью весной этого года пост занял митрополит Тихон (Шевкунов), напоминает РИА "Новости".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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