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Рак унес жизнь "Мисс Вселенной"

Фото: facebook.com/TheChelsiSmith Фото: facebook.com/TheChelsiSmith
Фото: facebook.com/TheChelsiSmith Фото: facebook.com/TheChelsiSmith Челси Смит и Марла Мейплз. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS.com
Женщине было всего 45 лет

Не стало Челси Смит, которая выиграла титул "Мисс Вселенной" в 1995 году. Она была единственной мулаткой, которая победила на всех трех внутриамериканских конкурсах красоты, сообщает издание The Mirror.

Челси всегда подчеркивала свое происхождение, показывая тем самым, что оно не является недостатком.

"Я просто считаю, что для них (людей) важно знать, что я получерная и полубелая, и что это не недостаток", – цитирует издание красавицу.

Челси Смит и Марла Мейплз. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS.com

Звездная карьера Смит началась в 1994 г. с победы в конкурсе на звание "Самой красивой девушки округа Галвестон".

Фото: facebook.com/TheChelsiSmith

Затем девушка выиграла корону королевы красоты штата Техас, а затем и первой красавицы Америки, победив в конкурсе "Мисс США".

Фото: facebook.com/TheChelsiSmith

По словам представителя семьи, причиной смерти стал рак печени, который был диагностирован весной 2017 года. Она умерла в доме матери в штате Пенсильвания.

Фото: facebook.com/TheChelsiSmith

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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