Рак унес жизнь "Мисс Вселенной"

Женщине было всего 45 лет

Не стало Челси Смит, которая выиграла титул "Мисс Вселенной" в 1995 году. Она была единственной мулаткой, которая победила на всех трех внутриамериканских конкурсах красоты, сообщает издание The Mirror.

Челси всегда подчеркивала свое происхождение, показывая тем самым, что оно не является недостатком.

"Я просто считаю, что для них (людей) важно знать, что я получерная и полубелая, и что это не недостаток", – цитирует издание красавицу.

Звездная карьера Смит началась в 1994 г. с победы в конкурсе на звание "Самой красивой девушки округа Галвестон".

Затем девушка выиграла корону королевы красоты штата Техас, а затем и первой красавицы Америки, победив в конкурсе "Мисс США".

По словам представителя семьи, причиной смерти стал рак печени, который был диагностирован весной 2017 года. Она умерла в доме матери в штате Пенсильвания.