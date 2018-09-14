По делу о пожаре в "Зимней вишне" задержана еще одна подозреваемая
По данным СМИ, Шенгерей занималась проверкой ТЦ в 2014 году, тогда она могла "намеренно по указанию руководства скрыть информацию о нарушениях в сфере пожарной безопасности". В рамках расследования дела уже задержано 11 подозреваемых, которым предъявлены обвинения по статьям УК РФ "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности", "халатность" и "растрата".
Напомним, что пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. В результате возгорания погибли 60 человек, в том числе 37 детей. После этого волна проверок торговых центров прокатилась по всей стране. Места массовых скоплений людей Генеральная прокуратура исследовала вместе с сотрудниками МЧС. Большинство проверок закончились предписаниями об исправлении нарушений.
К примеру, многочисленные нарушения были найдены в 15-ти ТЦ Ростова-на-Дону. "Либо таблички нет указателя выхода, на путях эвакуации кто-то что-то оставил, забыл убрать, где-то огнетушителей не хватает, по системам пожаротушения есть замечания", – рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко.
В Перми проверки прошли только частично. "Мы будем проверять не все торговые центры и объекты, а те, где ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности", – сообщил министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун. Именно здесь почти 10 лет назад произошло возгорание в клубе "Хромая лошадь", в результате которого погибло 156 человек.
В Санкт-Петербурге к проверкам подошли серьезнее. В списке городского ГУ МЧС числились 82 ТРЦ. Некоторые из них проверку прошли успешно, а их управляющие рассказали, что лично контролируют безопасность посетителей. "Инженерным и техническим составом проводятся ежедневные проверки работы всех систем безопасности торгового центра", – рассказали в пресс-службе управляющей компании ТРЦ "Галерея".
Другие ТЦ проверку провалили. К примеру, ТРК "Питерлэнд" пришлось закрыть на три месяца. В ходе проверки МЧС выявили серьезные нарушения пожарной безопасности, которые так и не были устранены. Такая же судьба постигла ТЦ "Светлановский" и ТК "Кубус" в Гатчине, которые отказались выполнять требования инспекторов.
Более того, прокуратура региона выявила больше 1700 нарушений в торговых объектах, в результате чего 15 ТЦ и ТРК находятся на грани закрытия. Среди них и ТВК "Гарден Сити". Количество нарушений здесь превышает все мыслимые пределы: эвакуационные выходы закрыты на ключ, система вентиляции лишь частично оборудована огнезащитой, как и строительные конструкции здания, которые в случае пожара могут начать рушиться, ну а доступ к наружным патрубкам насосной станции ограничен мусорными контейнерами – и это лишь половина списка нарушений. Сотрудники МЧС добавили: "Проблемы есть практически везде. И где-то настолько грубые, что не понятно, кто им дал разрешение на эксплуатацию здания с массовым пребыванием людей. Много нарушений, которые видно, а сколько ещё недоступно! Технические помещения, помещения для персонала…". Примечательно, что руководство комплекса выполнять предписания надзорных органов, похоже, не собирается: с момента проверок в ТВК ничего не изменилось.
По мнению председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, за трагедией в Кемерове "нужно видеть и те причины, которые ее породили". "Вот это знаменитое разгильдяйство, наш знаменитый авось, и это далеко не все. Потому что за такими трагедиями – такой букет преступлений может быть открыт", – поделился Федотов.
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