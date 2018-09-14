Отзыв лицензии у "Югры" признали ошибкой

Регулятор принимает решения, которые отражаются на жизни всей страны, поэтому его нужно контролировать и не давать совершать ошибки

Изменить независимое положение Центробанка призвал депутат ГД от фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг. Комментируя законопроект 60772-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации" в части уточнения порядка установления ключевой ставки, он отметил, что за последствия неграмотной финансовой политики ЦБ приходится расплачиваться и государству, и гражданам страны. Депутаты, которые являются как раз представителями граждан, должные нести ответственность за деятельность регулятора. Соответственно, должны иметь возможность вмешиваться в его решения. По крайней мере, те, которые имеют прямое влияние на экономику и жизнь россиян.

"Почему взяли и приняли решение, отозвали лицензию у "Югры"? Более 50 тысяч человек остались без квартир, без денег, без всего", – возмутился парламентарий. Но при этом регулятор отказывается признавать ошибки и исправлять их. "Получается, что они независимые (руководители ЦБ), могут позволить себе ошибаться, а платить за это приходится всем гражданам страны, экономике страны и бюджету. Но это же неправильно. Если ты независимый финансовый центр, ты тогда и за все последствия своей деятельности отвечай. А они же за это не отвечают", – возмутился Гартунг, отметив, что высказывал это председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.

По его мнению, раз депутаты имеют полномочия утверждать Совет директоров Центробанка, они должны иметь и возможность отзывать тех, кто не справляется с работой на должном уровне. Можно создать специальный Банковский совет, куда бы вошли представители ГД, и через него прогонять все ключевые решения регулятора. Слишком уж дорого обходятся государственной экономике и гражданам ошибки, которые ЦБ совершает, да еще не признает и не стремится исправлять, указал Гартунг.

Ранее о необходимости изменить статус Центробанка указывали в Союзе вкладчиков РФ. В частности, организация выступала с инициативой перевести ЦБ в подчинение правительства. В преддверие Единого дня голосования 9 сентября активисты даже провели массовый опрос претендентов на выборные должности по всей России и получили значительную политическую поддержку.



То, что их проблемы подняли в ГД, обнадежило пострадавших вкладчиков. "Союз вкладчиков уже неоднократно указывал на вред бесконтрольного статуса Центрального банка для экономики России", – говорится в комментарии, поступившем в редакцию "Утра". В организации напомнили о триллионных убытках, которые понес российский бизнес из-за расчистки банковского сектора, и о почти 300 тысячах пострадавших вкладчиков-превышенцев. А если считать и членов семей пострадавших вкладчиков, и сотрудников разоренных от действий ЦБ предприятий, то число жертв регулятора перевалит за 3 миллиона человек. "Такой масштаб бедствия для экономики России требует вмешательства и подконтрольности действий ЦБ Госдуме и правительству", – настаивают в Союзе вкладчиков.